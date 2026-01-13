Klamottenüberfluss, Konkurrenzkampf, Kopfkino: So tickt der Chemnitzer Olympiateilnehmer Timon Grancagnolo

Der Rennrodler hat nach einem spannenden internen Zweikampf das Ticket für die Winterspiele 2026 gelöst. Realisiert hat er es noch nicht. Und in der Wohnung wird dadurch der Platz immer knapper.

Es war ein Herzschlagfinale für Timon Grancagnolo. Der 22-jährige Rodler des ESV Lok Chemnitz kämpfte wochenlang in einem teaminternen Duell gegen David Nößler (Schmalkalden) um das Ticket für die Olympischen Winterspiele in diesem Jahr in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Rang zehn am Samstag beim Weltcup in Winterberg reichte schließlich.... Es war ein Herzschlagfinale für Timon Grancagnolo. Der 22-jährige Rodler des ESV Lok Chemnitz kämpfte wochenlang in einem teaminternen Duell gegen David Nößler (Schmalkalden) um das Ticket für die Olympischen Winterspiele in diesem Jahr in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Rang zehn am Samstag beim Weltcup in Winterberg reichte schließlich....