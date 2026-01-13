MENÜ
Er ist dabei und kann es noch immer nicht so richtig fassen: Rennrodler Timon Grancagnolo vom ESV Lok Chemnitz hat das Ticket für die Olympischen Winterspiele gelöst. Am Montag bekam er in München die offizielle Kleidung von Team D überreicht.
Auch Gelb steht ihm gut: Timon Grancagnolo bei der offiziellen Einkleidung von Team D am Montag in München.
Zufrieden war Timon Grancagnolo mit Platz zehn in Winterberg nicht – aber es bedeutete dennoch das Ticket für Olympia.
Timon Grancagnolo bei einem Test-Rennen im November auf der Olympia-Bahn in Cortina. Der Chemnitzer gilt als sehr guter Starter.
Chemnitz
Klamottenüberfluss, Konkurrenzkampf, Kopfkino: So tickt der Chemnitzer Olympiateilnehmer Timon Grancagnolo
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Rennrodler hat nach einem spannenden internen Zweikampf das Ticket für die Winterspiele 2026 gelöst. Realisiert hat er es noch nicht. Und in der Wohnung wird dadurch der Platz immer knapper.

Es war ein Herzschlagfinale für Timon Grancagnolo. Der 22-jährige Rodler des ESV Lok Chemnitz kämpfte wochenlang in einem teaminternen Duell gegen David Nößler (Schmalkalden) um das Ticket für die Olympischen Winterspiele in diesem Jahr in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Rang zehn am Samstag beim Weltcup in Winterberg reichte schließlich....
