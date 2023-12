Liveticker: Niners Chemnitz liegen im Pokalkracher gegen Ulm nach dem ersten Viertel knapp hinten

Im Europe Cup holten die Basketballer wettbewerbsübergreifend den zwölften Sieg in Folge und machten den Gruppensieg sowie den Einzug in die nächste Runde perfekt. Gegen das polnische Team aus Stargard hatten sie beim 97:75 nur in der ersten Halbzeit kleine Probleme. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.