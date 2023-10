Liveticker: Zu Gast bei starken Löwen - holen die Niners Chemnitz den zweiten Saisonsieg?

Die Chemnitzer haben das Eröffnungsspiel der Basketball-Bundesliga am Mittwochabend beim Deutschen Meister in Ulm mit 85:90 verloren. Immer wieder kämpften sich die personell angeschlagenen Gäste heran, doch es reichte nie, um mit den Ulmern gleichzuziehen. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.