Mit Jan Ullrich an der Spitze: European Peace Ride rollt Richtung Annaberg und Chemnitz

Die Friedensfahrer sind am Morgen mit prominenter Unterstützung in Usti nad Labem gestartet. Am Mittag gibt die Radsportlegende Autogramme. Das Feld kann im Internet live verfolgt werden.

Mit einem absoluten Radsportstar in ihrer Mitte sind die 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des European Peace Ride (EPR) am Samstagmorgen im tschechischen Usti nad Labem in Richtung Deutschland gestartet. Jan Ullrich, Tour-de-France-Sieger von 1997, ist in diesem Jahr als prominenter Teilnehmer dabei. Vor dem Start gab er fleißig Autogramme,...