Nada bestätigt Dopingsubstanz bei Niners-Profi George

Ausgerechnet in der spannenden Schlussphase der Saison herrscht beim Basketball-Bundesligisten Unruhe. Am Samstag brach ein Spieler der Gäste ein Interview in der Messe ab, weil er sich von den Chemnitzer Fans beleidigt fühlte. Nun sorgt ein Profi aus den eigenen Reihen für Schlagzeilen.