Niners Chemnitz holen dritten Sieg in Folge

Mit dem dritten Sieg in Folge haben sich die Bundesligabasketballer der Niners Chemnitz plötzlich wieder ins Rennen um die Playoff-Plätze gebracht. Nachdem es seit Februar eine Niederlagenserie gegeben hatte und erst durch den Sieg am vergangenen Dienstag in Bayreuth der Klassenerhalt endgültig eingetütet wurde, scheinen die Köpfe nun frei zu sein. Durch das 81:68 (47:39) nach einer starken Leistung im Nachholspiel des ersten Spieltages bei der BG Göttingen sind die Niners bei noch drei zu absolvierenden Spielen nur noch einen Sieg von den Playoff-Plätzen entfernt.

"Der Knoten ist endgültig geplatzt. Wir spielen gerade sehr guten Basketball, das macht richtig Laune", sagte Kapitän Jonas Richter nach dem Sieg in Göttingen, bei dem die Chemnitzer besonders in den ersten drei Vierteln eine überragende Leistung zeigten. Sie profitierten dabei allerdings auch von vielen Fehlern der Gastgeber und von einigen Entscheidungen der Unparteiischen, die an diesem Montagabend nicht gerade als "Heimschiedsrichter" zu bezeichnen waren.

Am Samstag geht es für die Niners daheim gegen Hamburg weiter, es folgen die zwei letzten Hauptrundenspiele in Ludwigsburg und Heidelberg. In der aktuellen Verfassung können sie alle drei Spiele gewinnen. Und dann wird es spannend, was die Konkurrenz so macht.

Statistik Niners: Clark (15), Osborne (13), Uguak (11), Yebo (11), George (9), Richter (8), Weidemann (7), Susinskas (3), Velicka (2), Lockhart (2), Binapfl, Filipovity.

