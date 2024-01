Niners Chemnitz live: Ab in den Süden

Am Dienstagvormittag startete der Niners-Tross am Leipziger Flughafen Richtung Italien. Bild: Thomas Reibetanz

Das Starensemble aus München ist am Sonntag in Chemnitz zu Gast. Und mittendrin (oder in diesem Fall ganz links) ein ehemaliger Niners-Spieler: Nelson Weidemann. Bild: Imago

Jetzt geht es in der Bundesliga gegen die Bayern aus München. Wir haben die Stimmen des Niners-Trainers und des Geschäftsführers sowie eines prominenten Rückkehrers. Was war das für ein Krimi. Mit 101:98 nach Verlängerung haben die Basketballer der Niners Chemnitz am Mittwochabend das Team aus Oradea geschlagen und damit erstmals in der Vereinsgeschichte den Einzug ins Viertelfinale des Europe Cups geschafft. Was Trainer Rodrigo Pastor und Geschäftsführer Steffen Herhold dazu sagen, lest Ihr hier. Direkt nach dem Sieg mussten Trainer und Spieler aber schon umschalten. Denn viel Zeit ist nicht bis zum nächsten Highlight: Am Sonntag steht das absolute Spitzenspiel der Bundesliga an. In der rappelvollen Messe werden die Niners als Tabellenführer den Tabellenzweiten vom FC Bayern München erwarten (ab 16 Uhr in unserem Liveticker). Dort spielen gleich zwei ehemalige Chemnitzer mit: Jan Niklas Wimberg und Nelson Weidemann. Besonders für Weidemann wird es nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer eine emotionale Rückkehr, wie er uns im Interview verraten hat. 16. Januar: Gegen Oradea muss aus mehreren Gründen ein Sieg her

Vor dem Hinspiel im rumänischen Oradea haben sich die Niners zwar wie immer eingeschworen, doch sie hatten mit dem kampfstarken Gegner in der ersten Halbzeit so ihre Probleme. Am Ende gewannen sie aber deutlich mit 95:79. Bild: Robi Boros

Es ist wieder Europapokalwoche. Für die Niners Chemnitz geht es an diesem Mittwoch in einer vorgezogenen Partie vom vorletzten Spieltag gegen das Team aus Oradea. Obwohl die Lage in der Zwischenrundengruppe recht klar ist, muss aus mehreren Gründen ein Sieg her, wie hier zu lesen ist. Einfach wird das aber nicht - im Hinspiel hatten die Chemnitzer einige Mühe. Nach dem Sieg in Bonn können die Niners aber mit breiter Brust ins Heimspiel und auch in das mit Spannung erwartete Spitzenspiel am Sonntag gegen den FC Bayern München gehen. Denn unsere Analyse zeigt: Es gibt gute Gründe für den anhaltenden Höhenflug der Chemnitzer Basketballer. 13. Januar: Nach dem Sieg ist vor dem Heimspiel

DeAndre Lansdowne (rechts) ist so etwas wie ein spielender Co-Trainer bei den Niners Chemnitz. Hier gibt er Tylor Ongwae Hinweise während des Spieles in Bonn. Bild: Jörn Wolter

Das 85:77 in Bonn (hier geht es zu unserem Spiel-Ticker dazu) war eine besonders in der Defensive ganz starke Leistung der Chemnitzer Basketballer. Aber sie war auch ganz schnell abgehakt. Denn eine der Stärken des Teams ist, den Fokus zu bewahren. Dazu kommt eine extreme Ausgeglichenheit im Kader, wie unsere Analyse der aktuellen Erfolgswelle zeigt. Deren Fazit können wir hier ja schon mal verraten: Die Niners sind bereit für den großen Wurf. 11. Januar: Nach dem fast schon zu einfachen Sieg in Holland wartet nun eine ganz andere Hausnummer

Nach dem Spiel in Leiden, das am Ende eher eines gegen den eigenen Schweinehund als gegen das andere Team war, gilt die volle Konzentration der Niners Chemnitz um Wes Van Beck nun dem Duell mit Vizemeister Telekom Baskets Bonn. Bild: Marja van Tilburg

Am Donnerstag ging es für die Basketballer direkt aus Leiden an der holländischen Nordseeküste mit dem Mannschaftsbus nach Bonn. Dort steht für den Tabellenführer der Bundesliga am Freitag das Spiel beim Vizemeister an. Im Gegensatz zum klaren 88:58 in Leiden wird diese Partie eine ganz andere Qualität haben. Wieder im Kader der Niners ist dann Spielmacher DeAndre Lansdowne, der zuletzt aus privaten Gründen fehlte. Für einen anderen Spieler ist das Spiel ein besonderes, wie hier zu lesen ist. 9. Januar: Im Europe Cup ist ein Sieg am Mittwoch in den Niederlanden Pflicht - aus mehreren Gründen

Bis 2019 trugen die Niners Chemnitz ihre Heimspiele in der Richard-Hartmann-Halle aus, die von den Fans in "Hartmannhölle" umbenannt wurde. Bild: Andreas Seidel

Nach dem hart erkämpften Sieg gegen Ludwigsburg am vergangenen Samstag geht es für die Niners an diesem Dienstag an die niederländische Nordseeküste, wo am Mittwoch das nächste Spiel im Europe Cup ansteht. Ein Sieg wäre wichtig, damit die Niners als Gruppensieger in die K.o.-Runde einziehen. Schaffen sie das nur als Zweite, könnte es ein großes Problem mit der Hallenbelegung geben - und eine Rückkehr an die alte Spielstätte. Alles dazu lesen Sie hier. Vom Spiel der Niners in Leiden berichtet "Freie Presse" am Mittwoch ab 19 Uhr im Liveticker. 5. Januar: Verwunderung über harsche Kritik aus Berlin

Für die Basketballer der Niners Chemnitz stehen in den kommenden Tagen schwere Spiele an. Nach dem Heimspiel gegen Ludwigsburg geht es zum möglicherweise vorentscheidenden Spiel im Europe Cup nach Leiden in den Niederlanden, danach zu Vizemeister Bonn, bevor Bayern München in Chemnitz gastiert. Bild: Ernesto Uhlmann

Silvester hallt noch nach: Nach dem 101:90-Sieg von Alba Berlin gegen den Spitzenreiter aus Chemnitz hat Alba-Manager Marco Baldi die Spielweise der Niners Chemnitz mit deutlichen Worten kritisiert. Was Niners-Spieler Wesley Van Beck dazu sagt, lesen Sie hier. Und es gibt einen Ausblick auf das nächste Spitzenspiel für die Chemnitzer, das am Wochenende ansteht. Es geht gegen den Tabellensechsten MHP Riesen Ludwigsburg. Wie immer berichten wir auch davon in unserem Liveticker. 1. Januar: Niederlage gegen Alba Berlin im Silvester-Knaller-Spiel

Applaus für die mitgereisten Niners-Fans gab es von Kevin Yebo. Bild: Ernesto Uhlmann

Die Niners Chemnitz haben das Spitzenspiel gegen Alba Berlin 90:101 verloren. Was bei der Niederlage störte, lesen Sie hier. 29. Dezember: Der Kapitän blickt voraus auf die große Reifeprüfung und zurück auf ein verrücktes Jahr

Im April dieses Jahres waren die Niners um Kapitän Jonas Richter (links, hier gegen den späteren Weltmeister Johannes Thiemann) bei Alba Berlin zu Gast und verloren mit 70:76. Am Sonntag reisen die Chemnitzer als Tabellenführer nach Berlin. "Wir freuen uns drauf", sagt Richter. Bild: Imago

Wer hätte gedacht, dass das letzte Spiel des Jahres in der Basketball-Bundesliga so ein Kracher wird? Als Tabellenführer reisen die Niners Chemnitz am Sonntag zum deutschen Rekordmeister Alba Berlin (ab 13 Uhr in unserem Liveticker zu erleben). Sie kommen mit dem Rückenwind von zwölf Ligasiegen in Folge. Skeptiker sagen, dass die Chemnitzer bisher ja auch noch keinen wirklich starken Gegner gehabt hätten. Was Kapitän Jonas Richter darauf antwortet, lesen Sie in unserem Exklusiv-Interview. Außerdem blickt der 26-Jährige auf ein besonders für ihn sehr ereignisreiches Jahr zurück. 26. Dezember: Tabellenführung souverän verteidigt

Der Tabellenführer zerlegt im Weihnachtsspiel völlig unaufgeregt das Schlusslicht. Bild: Ernesto Uhlmann

Im Weihnachtsspiel hatte die Chemnitzer gegen das Tabellenschlusslicht aus Crailsheim vor fast 5000 Fans in der Messe nur anfangs Probleme. Dann traten sie aufs Gaspedal und holten einen souveränen Sieg. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker gibt es hier. Den Spielbericht und den Ausblick auf das anstehende Spitzenspiel kann hier nachgelesen werden. 23. Dezember: Der Chefcoach kehrt zurück und einige Spieler feiern zusammen Weihnachten

Den 81:80-Sieg in fast letzter Sekunde in Vechta am Mittwoch feierten die Niners so ausgelassen, dass sie Trainer Gjorgji Kochov die Brille vom Kopf rissen. Er hatte den erkrankten Chefcoach Rodrigo Pastore vertreten. Bild: Christian Becker

Sie bleiben Tabellenführer. Durch den knappen Sieg im Krimi bei Aufsteiger Rasta Vechta gehen die Niners Chemnitz als Spitzenreiter der Basketball-Bundesliga ins Weihnachtsspiel am 26. Dezember gegen Crailsheim. "Freie Presse" ist dort natürlich wieder mit dem Liveticker dabei, dieser startet 14.30 Uhr. Einer der Stars der Niners, der US-Amerikaner DeAndre Lansdowne, freut sich besonders auf dieses Spiel weil es eine ganz besondere Atmosphäre hätte, wie er findet. Außerdem erzählt der Spielmacher exklusiv, wie er Weihnachten feiert, welcher Mitspieler bei ihm zu Besuch sein wird und wie die Weihnachtstage generell verlaufen. Denn Zeit zum Feiern oder um komplett zur Ruhe zu kommen ist nicht wirklich. Cheftrainer Rodrigo Pastore, der zuletzt erkrankt fehlte, bittet auch an Heiligabend und am ersten Feiertag zum Training. Zum Text mit allen Infos geht es hier. 20. Dezember: Ohne Chefcoach beim Aufsteiger

Duell der Spielmacher: Tommy Kuhse (links) verlor mit Aufsteiger Rasta Vechta den Krimi gegen die Niners mit DeAndre Lansdowne, der mit 22 Punkten bester Werfer der Gäste war. Bild: Christian Becker

Die Basketballer der Niners Chemnitz waren am Mittwoch in Vechta zu Gast. Headcoach Rodrigo Pastore fehlte dort erkrankt. Wie das Spiel lief, erfahrt Ihr hier in unserem Liveticker und hier in unserem Nachbericht. 17. Dezember: Nach Heidelberg ist vor Vechta

Spaß beim Spitzenreiter: Die Niners-Spieler DeAndre Lansdowne, Kaza Kajami-Keane und Kevin Yebo (von links) gehörten beim Sieg gegen Heidelberg am Samstag zu den besten Werfern der Chemnitzer. Bild: Ernesto Uhlmann

Das wird intensiv. Wenn die Basketballer der Niners Chemnitz an diesem Mittwoch beim Aufsteiger in Vechta antreten, ist das ein besonderes Spiel. Beide Vereine haben als Farbe Orange. Und beide Vereine sind etwas anders - die Niners führen als eines der wenigen Teams mit geringerem Budget gerade ebenso sensationell wie verdient die Bundesligatabelle an. Und Aufsteiger Vechta (der übrigens Rasta heißt, weil während der Vereinsgründung ein Bob-Marley-Song lief) ist in der stimmungsvollen heimischen Arena eine Macht. "Das wird extrem schwer, aber das wird auch richtig gut. Wir freuen uns drauf", sagt Niners-Spieler Dominic Lockhart. Apropos Spaß. Den hatte beim Sieg am Samstag gegen Heidelberg auch Spielmacher Kaza Kajami-Keane, wie hier zu lesen ist. 16. Dezember: Endlich wieder Bundesliga

Immer unter Strom: Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore wird von seiner Mannschaft auch heute gegen Heidelberg vollen Einsatz verlangen. Bild: Alexander Trienitz

Zu einem besseren Zeitpunkt hätten die Niners Chemnitz die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga kaum übernehmen können. Vor zwei Wochen haben sie die Spitze erklommen, seitdem war Pause in der Liga, womit die Niners lange Zeit von ganz oben grüßten. Im Pokal stand am vergangenen Wochenende das Viertelfinale an, das die Chemnitzer gegen Ulm verloren. Dazu gab es zwei Siege im Europe Cup. Und heute geht es nun endlich in der Liga weiter. Zu Gast ist das in dieser Saison kriselnde Team aus Heidelberg. Das Spiel gibt es ab 19 Uhr in unserem Liveticker. 14. Dezember: Dominic Lockhart und sein Jahr in der Achterbahn

Dominic Lockhart (links) ist als starker Verteidiger der Niners Chemnitz bekannt. Hier versucht er gemeinsam mit Kevin Yebo, Olivier Hanlan im Spiel gegen Varese zu stoppen. Bild: Imago

Ins Kalenderjahr 2023 startete Dominic Lockhart, der seit 2022 für die Niners spielt, mit einem lädierten Finger und war Teil der Mannschaft, die im Frühjahr in der Ergebniskrise steckte. Nachdem der Finger endlich schmerzfrei war, riss sich der Defensivspezialist das Außenband im Knie. Doch jetzt ist er wieder fit und freut sich über die gute Stimmung in der Mannschaft. Wir haben uns in Rumänien mit ihm unterhalten. Hier geht es zum Text. Niners Chemnitz bleiben im Europe Cup ungeschlagen Im zweiten Spiel der Zwischenrunde gewannen die Basketballer das wichtige und schwere Spiel im rumänischen Oradea mit 95:79 und haben damit den achten Sieg im achten Spiel in diesem Wettbewerb geholt. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker. 13. Dezember: Zum Glück ist Basketball ein Hallensport

Die große Serie ist nach 17 Siegen in Folge am vergangenen Wochenende gerissen: Gegen Ulm verloren die Niners im BBL-Pokal mal wieder ein Spiel. Im Europe Cup hingegen sind sie noch ungeschlagen. Können sie auch heute in Oradea jubeln? Bild: Ernesto Uhlmann

Im rumänischen Oradea gießt es an diesem Mittwoch wie aus Kübeln. Für einen Stadtrundgang haben die Basketballer aus Chemnitz aber ohnehin keine Zeit. Am Mittag steht das Shootaround an, am frühen Abend dann das Spiel in der Arena gegen das Team in Gruppe N, das sein Auftaktspiel ebenfalls gewinnen konnte. Wir sind live dabei und berichten ab 17 Uhr in unserem Ticker. 12. Dezember: Niners Chemnitz wollen die Siegesserie im Europe Cup ausbauen Am zweiten Spieltag der Zwischenrunde sind die Chemnitzer Basketballer in Rumänien zu Gast. Unser Ticker ist live dabei und war zuvor auch mit zu Besuch bei Bayern München. 12. Dezember: Von Chemnitz über München nach Oradea

Aher Uguak (links) und DeAndre Lansdowne beim Training am Dienstagvormittag in der Sporthalle des Campus des FC Bayern München. Bild: Thomas Reibetanz

Die Basketballer sind auf dem Weg zum zweiten Zwischenrundenspiel im Europe Cup. Und haben dabei einen etwas überraschenden Zwischenstopp eingelegt. Hier gibt es alle Infos dazu. Vom Spiel der Niners in Rumänen berichten wir am Mittwoch ab 17 Uhr in unserem Liveticker. 11. Dezember: Mit dem Bus nach München, dann ab nach Oradea

Nach dem Training am Montagmorgen ging es für die Niners im Bus nach München. Wie üblich wurde die Fahrt für Schlafeinheiten genutzt. Bild: Thomas Reibetanz

Viel Zeit zum Verdauen der ersten Niederlage seit Ende September hatten die Basketballer der Niners Chemnitz nicht. Nach einem freien Sonntag war am Montagvormittag wieder Training, am Nachmittag startete bereits die Reise nach Oradea in Rumänien, wo am Mittwochabend das zweite Spiel in der Zwischenrunde ansteht. Zunächst ging es mit dem Bus nach München, von wo nach einer Übernachtung und einer Trainingseinheit am Dienstag der Flieger nach Timisoara geht. 10. Dezember: "Der Meister war da. Das hat man deutlich gesehen."

Kevin Yebo, der hier spektakulär eindunkt, war mit 23 Punkten einmal mehr bester Werfer der Niners. Bild: Ernesto Uhlmann

Die Spieler waren geknickt, aber dennoch gefasst. Zu verdient war der Sieg für an diesem Abend bockstarke Ulmer. "Freie Presse" ist auf Stimmenfang gegangen. Hier gibt es die Reaktionen. 9. Dezember: Tabellenführer gegen Tabellenzweiten - wer zieht ins Pokal-Finalturnier ein?

Es ist das Duell zweier Top-Trainer der Liga: Rodrigo Pastore (links) trifft mit den Niners Chemnitz auf Anton Gavel (rechts), der Ratiopharm Ulm in der vergangenen Saison zum Meister machte. Bild: Imago

Ganz Basketball-Deutschland schaut heute nach Chemnitz, wenn die zwei derzeit besten Mannschaften aufeinandertreffen. Wie bei so ziemlich jedem Spiel der Niners ist unser Liveticker natürlich auch heute vor Ort und berichtet über alles, was neben dem Feld passiert. Und ab und zu schaut er auch auf den Punktestand. Ab 17.30 Uhr geht es hier zum Ticker.

8. Dezember: "Einer dieser Nachmittage, an die man sich noch eine Weile erinnern wird"

Konzentrierte Vorfreude auf das Topspiel der bisherigen Saison: Cheftrainer Rodrigo Pastore. Bild: Ernesto Uhlmann

Sportredakteur Thomas Reibetanz hat sich mit Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore unterhalten. Über das anstehende Spiel, die Fans und die Personalsituation. Dazu gibt es hier einen ausführlichen Text über die Gefühlslage des Argentiniers vor dem bisher wichtigsten Spiel der Saison. 7. Dezember: Lob vom Weltmeister-Trainer

Gordon Herbert führte die Nationalmannschaft sensationell zum WM-Titel. Bild: Bild: IMAGO/camera4+

Gordon Herbert, der Weltmeister-Bundestrainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, ist beeindruckt von der Leistung der Niners Chemnitz und erwartet ein spannendes Spiel gegen den Tabellenführer Ulm im Pokalviertelfinale. Er betont, dass beide Teams gut gecoacht sind und in guter Form spielen. Er hält es für möglich, dass die Niners in dieser Saison den nächsten Schritt machen können. Bezüglich Jonas Richter hofft Herbert, dass dessen Schulterverletzung nicht schlimm ist und er in Zukunft wieder für die Nationalmannschaft spielen kann. Das ganze Interview mit Herbert hier. 6. Dezember: Bereit für den Showdown gegen Ulm

Kevin Yebo hat im Spiel gegen Varese bereits zur Halbzeitpause 23 Punkte gemacht. Bild: Ernesto Uhlmann

Die Serie der geht weiter. Am Mittwochabend holten die Basketballer den 17. Pflichtspielsieg in Folge - und das mit weniger Gegenwehr als zuvor erwartet. Im Europe Cup ging es gegen das italienische Team von Itelyum Varese, das als einer der Favoriten auf den Gewinn dieses Wettbewerbs gehandelt wird. Nach dem deutlichen 109:85-Sieg gehören nun wohl aber eher die Chemnitzer endgültig zum Kreis der Favoriten. Am Samstag nun kommt es zum großen Topspiel in der Messe Chemnitz. 4. Dezember 2023: Woche der Wahrheit für die Niners

Das Jubeln ist zur liebgewonnenen Routine geworden für die Niners um Kevin Yebo (Mitte) - so wie hier nach dem Sieg am Sonntag in Oldenburg. Bild: Alexander Trienitz

Die Niners Chemnitz sind auf Kurs, in dieser Saison ihre gesetzten Ziele zu erreichen. Derzeit führen sie die Bundesliga nach neun Siegen in zehn Spielen an. Am kommenden Wochenende besteht die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Ulm im Pokal unter die Top 4 zu gelangen. Im europäischen Wettbewerb geht es als nächstes gegen Itelyum Varese. Der Verein steht trotz Personalsorgen stark da, da wichtige Spieler wie Lansdowne und Richter verletzungsbedingt ausfallen könnten. Trainer Rodrigo Pastore betont die Notwendigkeit, sich auf die nächste Partie zu konzentrieren und nicht auf Vergleiche mit anderen Teams zu achten. Die Niners haben die Chance, mit anhaltender Siegesserie den Rekord der Telekom Baskets Bonn zu egalisieren, möchten sich aber ausschließlich auf das nächste Spiel fokussieren. 3. Dezember 2023: So spielt ein Tabellenführer

Eingeschworene Truppe: Die Niners feiern ihren Sieg in Oldenburg. Bild: Alexander Trienitz

Die Chemnitzer Basketballer haben trotz des Fehlens von zwei Schlüsselspielern und dem Ausfall des Kapitäns in der zweiten Halbzeit ihr Auswärtsspiel in Oldenburg gewonnen. Durch diesen Sieg sind sie erstmals in dieser Saison alleiniger Tabellenführer der Bundesliga. Obwohl die Vorzeichen nicht gut waren, konnten die Chemnitzer dank einer starken Teamleistung und dem Einsatz von Ersatzspielern den Sieg einfahren. Wes Van Beck übernahm die Rolle des Spielmachers und erzielte dabei mit 28 Punkten seinen Saisonrekord. 3. Dezember 2023: 16. Sieg in Serie

Aher Uguak beim Spiel der Niners Chemnitz in Oldenburg. Bild: Alexander Trienitz

Die Basketballer der Niners sind einfach nicht zu stoppen. Trotz der Ausfälle ihrer zwei Spielmacher gewannen sie am Sonntagabend beim Playoff-Team der Vorsaison in Oldenburg mit 79:58 - und sind damit nach dem 10. Spieltag erstmals Spitzenreiter der Bundesliga. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker. 1. Dezember 2023: Retten die Niners Chemnitz ihre Serie ins neue Jahr?

Acht richtungsweisende Spiele im Dezember: Retten die Niners Chemnitz ihre Serie ins neue Jahr? - Ist derzeit in Topform: Der US-Amerikaner Wes Van Beck (rechts) war beim 96:87-Sieg der Niners Chemnitz am vergangenen Freitag einmal mehr bester Werfer seines Teams. Bild: Ernesto Uhlmann