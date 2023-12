Niners Chemnitz live: Die Spannung steigt - das sagt Chefcoach Rodrigo Pastore im Exklusiv-Interview vor dem Kracher gegen Ratiopharm Ulm

Die Niners Chemnitz eilen von Sieg zu Sieg - die Aufmerksamkeit für die Bundesliga-Basketballer aus Sachsen wächst stetig. Wir sind so nah dran wie niemand sonst. Und halten die Fans mit diesem Liveblog auf dem Laufenden. 8. Dezember: "Einer dieser Nachmittage, an die man sich noch eine Weile erinnern wird" Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

Sportredakteur Thomas Reibetanz hat sich mit Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore unterhalten. Über das anstehende Spiel, die Fans und die Personalsituation. Dazu gibt es hier einen ausführlichen Text über die Gefühlslage des Argentiniers vor dem bisher wichtigsten Spiel der Saison. 7. Dezember: Lob vom Weltmeister-Trainer

Gordon Herbert führte die Nationalmannschaft sensationell zum WM-Titel. Bild: Bild: IMAGO/camera4+

Gordon Herbert, der Weltmeister-Bundestrainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, ist beeindruckt von der Leistung der Niners Chemnitz und erwartet ein spannendes Spiel gegen den Tabellenführer Ulm im Pokalviertelfinale. Er betont, dass beide Teams gut gecoacht sind und in guter Form spielen. Er hält es für möglich, dass die Niners in dieser Saison den nächsten Schritt machen können. Bezüglich Jonas Richter hofft Herbert, dass dessen Schulterverletzung nicht schlimm ist und er in Zukunft wieder für die Nationalmannschaft spielen kann. Das ganze Interview mit Herbert hier. 6. Dezember: Bereit für den Showdown gegen Ulm

Kevin Yebo hat im Spiel gegen Varese bereits zur Halbzeitpause 23 Punkte gemacht. Bild: Ernesto Uhlmann

Die Serie der geht weiter. Am Mittwochabend holten die Basketballer den 17. Pflichtspielsieg in Folge - und das mit weniger Gegenwehr als zuvor erwartet. Im Europe Cup ging es gegen das italienische Team von Itelyum Varese, das als einer der Favoriten auf den Gewinn dieses Wettbewerbs gehandelt wird. Nach dem deutlichen 109:85-Sieg gehören nun wohl aber eher die Chemnitzer endgültig zum Kreis der Favoriten. Am Samstag nun kommt es zum großen Topspiel in der Messe Chemnitz. 4. Dezember 2023: Woche der Wahrheit für die Niners

Das Jubeln ist zur liebgewonnenen Routine geworden für die Niners um Kevin Yebo (Mitte) - so wie hier nach dem Sieg am Sonntag in Oldenburg. Bild: Alexander Trienitz

Die Niners Chemnitz sind auf Kurs, in dieser Saison ihre gesetzten Ziele zu erreichen. Derzeit führen sie die Bundesliga nach neun Siegen in zehn Spielen an. Am kommenden Wochenende besteht die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Ulm im Pokal unter die Top 4 zu gelangen. Im europäischen Wettbewerb geht es als nächstes gegen Itelyum Varese. Der Verein steht trotz Personalsorgen stark da, da wichtige Spieler wie Lansdowne und Richter verletzungsbedingt ausfallen könnten. Trainer Rodrigo Pastore betont die Notwendigkeit, sich auf die nächste Partie zu konzentrieren und nicht auf Vergleiche mit anderen Teams zu achten. Die Niners haben die Chance, mit anhaltender Siegesserie den Rekord der Telekom Baskets Bonn zu egalisieren, möchten sich aber ausschließlich auf das nächste Spiel fokussieren. 3. Dezember 2023: So spielt ein Tabellenführer

Eingeschworene Truppe: Die Niners feiern ihren Sieg in Oldenburg. Bild: Alexander Trienitz

Die Chemnitzer Basketballer haben trotz des Fehlens von zwei Schlüsselspielern und dem Ausfall des Kapitäns in der zweiten Halbzeit ihr Auswärtsspiel in Oldenburg gewonnen. Durch diesen Sieg sind sie erstmals in dieser Saison alleiniger Tabellenführer der Bundesliga. Obwohl die Vorzeichen nicht gut waren, konnten die Chemnitzer dank einer starken Teamleistung und dem Einsatz von Ersatzspielern den Sieg einfahren. Wes Van Beck übernahm die Rolle des Spielmachers und erzielte dabei mit 28 Punkten seinen Saisonrekord. 3. Dezember 2023: 16. Sieg in Serie

Aher Uguak beim Spiel der Niners Chemnitz in Oldenburg. Bild: Alexander Trienitz

Die Basketballer der Niners sind einfach nicht zu stoppen. Trotz der Ausfälle ihrer zwei Spielmacher gewannen sie am Sonntagabend beim Playoff-Team der Vorsaison in Oldenburg mit 79:58 - und sind damit nach dem 10. Spieltag erstmals Spitzenreiter der Bundesliga. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker. 1. Dezember 2023: Retten die Niners Chemnitz ihre Serie ins neue Jahr?

Acht richtungsweisende Spiele im Dezember: Retten die Niners Chemnitz ihre Serie ins neue Jahr? - Ist derzeit in Topform: Der US-Amerikaner Wes Van Beck (rechts) war beim 96:87-Sieg der Niners Chemnitz am vergangenen Freitag einmal mehr bester Werfer seines Teams. Bild: Ernesto Uhlmann