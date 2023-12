Niners Chemnitz live: Füße hoch und ab nach Rumänien

Die Niners Chemnitz sind derzeit in der BBL auf Platz 1 und stehen daher besonders im Fokus. Wir sind so nah dran wie niemand sonst. Und halten die Fans mit diesem Liveblog auf dem Laufenden.

11. Dezember: Mit dem Bus nach München, dann ab nach Oradea

Viel Zeit zum Verdauen der ersten Niederlage seit Ende September hatten die Basketballer der Niners Chemnitz nicht. Nach einem freien Sonntag war am Montagvormittag wieder Training, am Nachmittag startete bereits die Reise nach Oradea in Rumänien, wo am Mittwochabend das zweite Spiel in der Zwischenrunde ansteht. Zunächst ging es mit dem Bus nach München, von wo nach einer Übernachtung und einer Trainingseinheit am Dienstag der Flieger nach Timisoara geht. Die Laune bei der Abfahrt war gut, wie die Niners auf Instagram zeigten.

Vom Spiel der Niners in Rumänen berichten wir am Mittwoch ab 17 Uhr in unserem Liveticker.

10. Dezember: "Der Meister war da. Das hat man deutlich gesehen."