Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Stufenbarren holte Sophie Scheder 2016 die erste und bisher einzige Medaille für den TuS Chemnitz-Altendorf bei Olympischen Spielen.
Am Stufenbarren holte Sophie Scheder 2016 die erste und bisher einzige Medaille für den TuS Chemnitz-Altendorf bei Olympischen Spielen. Bild: imago/Annegret Hilse
Am Stufenbarren holte Sophie Scheder 2016 die erste und bisher einzige Medaille für den TuS Chemnitz-Altendorf bei Olympischen Spielen.
Am Stufenbarren holte Sophie Scheder 2016 die erste und bisher einzige Medaille für den TuS Chemnitz-Altendorf bei Olympischen Spielen. Bild: imago/Annegret Hilse
Chemnitz
Sie gewann 2016 Olympia-Bronze in Rio de Janeiro: So verabschiedet der TuS Chemnitz-Altendorf Sophie Scheder
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2016 holt Sophie Scheder in Rio de Janeiro mit Bronze am Stufenbarren die bisher einzige Medaille für den TuS Altendorf bei Olympischen Spielen. Jetzt bereitet ihr Verein ihr noch einmal die große Bühne.

Den Wettkampf vor fast zehn Jahren in Rio de Janeiro verfolgte Gabriele Frehse damals von der Zuschauertribüne aus. In zwei Wochen steht die Geschäftsführerin des TuS Chemnitz-Altendorf und frühere Trainerin noch einmal in der Turnhalle neben einer der erfolgreichsten Athletinnen ihrer Karriere. Denn das traditionelle vorweihnachtliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
23.10.2025
6 min.
Abschied ohne Wehmut: Gabi Frehse erlebt bei Kunstturn-WM ihre letzten Momente als Trainerin
Gabi Frehse (re.) mit der Österreicherin Charlize Mörz, wie Karina Schönmaier im Sprungfinale steht.
Die Chemnitzerin hört nach der Kunstturn-Weltmeisterschaft in Jakarta auf und geht in Rente. Ihre Schützlinge aus Österreich sind voll des Lobes, aber auch traurig, dass sich die Wege trennen. Frehse freut sich nach einer turbulenten Trainerkarriere unterdessen auf mehr Zeit mit der Familie und Freunden.
Katja Sturm
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
22:34 Uhr
4 min.
Finale der Turn-Bundesliga: TSV Tittmoning-Chemnitz verzichtet auf den Einsatz der russichen Weltmeisterin Angelina Melnikowa
Angelina Melnikowa hatte sich im Oktober erst den Mehrkampf-Titel bei der Weltmeisterschaft in Indonesien gesichert.
Am Samstag geht es in Heidelberg um den Titel in der Bundesliga. Das dominierende Team aus Sachsen hat zuvor mit einer Entscheidung auf anhaltende Diskussionen reagiert.
Katja Sturm
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
Mehr Artikel