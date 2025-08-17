Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Andre Hagen (rechts hinter Schrittmacher Udo Becker/Nummer 1) gewann vor den Lokalmatadoren Robin Rautzenberg (Sven Lohse) den Steher-Sommerpreis des RSV Chemnitz.
Andre Hagen (rechts hinter Schrittmacher Udo Becker/Nummer 1) gewann vor den Lokalmatadoren Robin Rautzenberg (Sven Lohse) den Steher-Sommerpreis des RSV Chemnitz.
Chemnitz
Steher-Sommerpreis in Chemnitz: Ein Heidenauer Bahnrad-Duo stiehlt den Meistern die Show
Von Knut Berger
Andre Hagen hat auf der Radrennbahn im Sportforum hinter Schrittmacher Udo Becker den Steher-Sommerpreis des RSV Chemnitz gewonnen. Lokalmatador Rautzenberg/Lohse waren mit viel Gänsehaut unterwegs.

Ein Heidenauer hat auf der Radrennbahn im Sportforum zwei amtierenden Meistern die Show gestohlen. Andre Hagen gewann hinter seinem Schrittmacher Udo Becker den Steher-Sommerpreis des RSV Chemnitz. Auf den Plätzen folgten der amtierende Deutsche Meister Robin Rautzenberg (hinter Sven Lohse/beide RSV Chemnitz) sowie der aktuelle Europameister...
