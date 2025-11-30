Trotz zwei Stürzen am Balken: Turnerinnen des TSV Tittmoning-Chemnitz dominieren das Finale um die Deutsche Meisterschaft

Erstmals seit 2011 steht die Startgemeinschaft wieder an der Spitze der Turn-Bundesliga. Wer am Samstag zum Erfolg beitrug und für wen das Team eine Medaille reserviert hat, obwohl sie nicht dabei war.

Mit Nervenflattern kennen sich die Turnerinnen des TuS Chemnitz-Altendorf aus. Vor einem Jahr hatten die Sächsinnen, die in der Deutschen Turnliga lizenzbedingt seit vielen Jahren als TSV Tittmoning-Chemnitz starten, schon eine Hand am Deutschen Meistertitel in der Mannschaft – und verpassten den Sieg gegen Serienmeister MTV Stuttgart, weil... Mit Nervenflattern kennen sich die Turnerinnen des TuS Chemnitz-Altendorf aus. Vor einem Jahr hatten die Sächsinnen, die in der Deutschen Turnliga lizenzbedingt seit vielen Jahren als TSV Tittmoning-Chemnitz starten, schon eine Hand am Deutschen Meistertitel in der Mannschaft – und verpassten den Sieg gegen Serienmeister MTV Stuttgart, weil...