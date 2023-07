Turn-Trainerin Frehse verlässt Chemnitz in Richtung Österreich

Der Vertrag zwischen der erfolgreichen Trainerin und dem Olympiastützpunkt Sachsen wurde aufgelöst.

Chemnitz/Linz. Die Chemnitzer Turntrainerin Gabriele Frehse hat eine neue Aufgabe. Wie Sächsische.de berichtet, wird sie Nationaltrainerin des österreichischen Frauenteams. Demnach unterschrieb die 63-Jährige einen Vertrag bis 2025. Für sie sei die neue Aufgabe eine Möglichkeit, für sich persönlich einen versöhnlichen Abschluss zu finden, so Frehse gegenüber Sächsische.de.

Ehemalige Schützlinge hatten der langjährigen Turn-Trainerin am Bundesstützpunkt in Chemnitz vorgeworfen, sie im Training schikaniert, Medikamente ohne ärztliche Verordnung verabreicht und keinen Widerspruch zugelassen zu haben. Gabriele Frehse selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten. Von der Staatsanwaltschaft im Dezember 2020 eingeleitete Ermittlungen zum Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung gegen Frehse und zwei Ärzte wurden im Februar dieses Jahres eingestellt. Zudem entschied das Landgericht Chemnitz im Juni dieses Jahres, dass einer ehemaligen Turnerin die Behauptung untersagt wird, von ihrer Trainerin missbräuchlich behandelt worden zu sein.

Zuvor war Gabriele Frehse im Oktober 2021 erfolgreich gegen ihre fristlose Kündigung durch den Olympastützpunkt Sachsen (OSP) vorgegangen. Das Arbeitsgericht Chemnitz hatte diese für unwirksam erklärt, in die Turnhalle am Bundesstützpunkt kehrte Frehse jedoch nicht zurück. Laut Sächsische.de war der OSP vor allem auf Drängen des Deutschen Turn-Bundes in Berufung gegangen. Kurz vor dem am 6. Juli angesetzten Verhandlungstermin am Landesarbeitsgericht Chemnitz einigte man sich demnach nun außergerichtlich, Frehses Vertrag mit dem OSP wurde zum 30. Juni aufgelöst. Auch mit dem DTB habe mittlerweile ein klärendes Gespräch stattgefunden.

Die erfolgreiche Turntrainerin hatte bereits seit Jahresbeginn sporadisch am Turnzentrum im österreichischen Linz ausgeholfen, das Portal "Die Deutsche Turnliga" zitierte Turnsport-Austria-Generalsekretär Robert Labner Mitte Mai, Frehse, sei "Wunschtrainerin der Nationalkaderturnerinnen". (fp)