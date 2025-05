Turnen: Die Chemnitzer EM-Starterinnen und ihre Suche nach der perfekten Stabilität

Auf dem Leipziger Messegelände geht es ab Montag um Titel und Medaillen auf kontinentaler Ebene. Die Hoffnungen der deutschen Gastgeber ruhen dabei auch auf zwei Sportlerinnen vom TuS Altendorf. Was deren persönliche Ziele sind und warum das Jahr 2028 schon jetzt für leuchtende Augen sorgt.

Immer wieder reckt Lea Quaas den Kopf weit in den Nacken, streckt die Arme noch ein paar Millimeter mehr in die Länge, blickt so furchteinflößend wie möglich in den Raum, will den Kampf mit den inneren Dämonen nach außen zeigen – um nur Sekunden später wieder völlig entspannt in der Kunstturnhalle des Chemnitzer Sportforums den...