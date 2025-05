Turnen: Duo des TuS Altendorf gehört zum deutschen EM-Aufgebot

Ende Mai wird Leipzig zum Mekka des Turnsports. Bei der im Rahmen des Deutschen Turnfest ausgetragenen Europameisterschaft ruhen die Hoffnungen der Gastgeber auch auf zwei Chemnitzerinnen.

Großer Erfolg für den TuS Chemnitz-Altendorf: Gleich mit zwei Sportlerinnen ist der Verein Ende Mai bei der Turn-Europameisterschaft in Leipzig vertreten. Wie der Deutsche Turnerbund am Montag bekannt gab, haben es mit Karina Schönmaier und Lea Quaas zwei Chemnitzerinnen in das fünfköpfige Team geschafft. Hinter dem Duo sowie Helen Kevric...