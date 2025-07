Turnerin Emma Malewski belohnt sich bei den World University Games mit der Bronzemedaille

Vor einer Woche erst entschied die Sportlerin vom TuS Chemnitz-Altendorf schweren Herzens, bei ihrem internationalen Comeback auf die Bremse zu treten. Das zahlte sich aus und brachte eine Überraschung mit sich.

Emma Malewski hat es geschafft: Die Turnerin des TuS Chemnitz-Altendorf krönte am Samstagabend ihr Comeback auf der internationalen Wettkampfbühne nach zwei von Verletzungen geprägten Jahren mit einem Podestplatz. Bei den FISU World University Games in Essen holte sich die 21-Jährige an ihrem Paradegerät Schwebebalken die Bronzemedaille. Für...