VfB Fortuna Chemnitz müht sich in der Verlängerung in die nächste Runde des Landespokals

Chemnitz
Landesligist setzte sich am Ende gegen Ligakonkurrent Thalheim durch. Der TSV Ifa aus der Kreisoberliga scheiterte hingegen dramatisch und verpasst dadurch ein Highlight-Spiel.
Während der CFC, Handwerk Rabenstein und Eiche Reichenbrand für die erste Runde des Fußball-Sachsenpokal ein Freilos zogen, mussten der VfB Fortuna und der TSV Ifa am Sonntag ran.
