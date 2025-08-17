Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schwer zu kämpfen hatten die Fußballer des VfB Fortuna Chemnitz (in Gelb), um gegen Tanne Thalheim die nächste Runde im Landespokal zu erreichen.
Schwer zu kämpfen hatten die Fußballer des VfB Fortuna Chemnitz (in Gelb), um gegen Tanne Thalheim die nächste Runde im Landespokal zu erreichen. Bild: Alexander Trienitz
Schwer zu kämpfen hatten die Fußballer des VfB Fortuna Chemnitz (in Gelb), um gegen Tanne Thalheim die nächste Runde im Landespokal zu erreichen.
Schwer zu kämpfen hatten die Fußballer des VfB Fortuna Chemnitz (in Gelb), um gegen Tanne Thalheim die nächste Runde im Landespokal zu erreichen. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitz
VfB Fortuna Chemnitz müht sich in der Verlängerung in die nächste Runde des Landespokals
Von Jens Zeidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Landesligist setzte sich am Ende gegen Ligakonkurrent Thalheim durch. Der TSV Ifa aus der Kreisoberliga scheiterte hingegen dramatisch und verpasst dadurch ein Highlight-Spiel.

Während der CFC, Handwerk Rabenstein und Eiche Reichenbrand für die erste Runde des Fußball-Sachsenpokal ein Freilos zogen, mussten der VfB Fortuna und der TSV Ifa am Sonntag ran.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbaus: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
06:00 Uhr
3 min.
Sieg und Niederlage im Sachsenpokal für Fußballer aus dem Erzgebirge
In der ersten Runde des Sachsenpokals gewann der VfB Fortuna Chemnitz (in den gelben Trikots) auf heimischem Platz nach Verlängerung 3:1 gegen den SV Tanne Thalheim.
Während sich der Oelsnitzer FC auf ein Heimspiel in der zweiten Runde freuen kann, sind die Thalheimer ausgeschieden. Das jedoch erst nach großem Kampf in der Verlängerung.
Sandra Häfner
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
06:00 Uhr
3 min.
Fußball-Sachsenpokal: Blau-Gelb Mülsen behält im Elfmeter-Krimi gegen den TSV Ifa Chemnitz die Nerven
Sven Döhler hat mit dem Pokalsieg gegen Ifa Chemnitz seinen ersten Pflichtspielerfolg als Trainer des SV Blau-Gelb Mülsen eingefahren.
Die Landesklasse-Fußballer haben ihrem neuen Trainer den ersten Pflichtspielsieg beschert. Der Erfolg in der ersten Pokalrunde war hart erkämpft. Dafür wartet in Runde 2 jetzt ein attraktiver Gegner.
Philip Meyer
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
Mehr Artikel