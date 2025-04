Von Olympia in die kleine Schulturnhalle: Warum ein Trainer von Weltformat junge Basketballer in Chemnitz betreut

Torsten Loibl hat einst die Niners trainiert, später war er unter anderem bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Nun ging es für ihn zurück zu den Wurzeln - und das äußerst erfolgreich.

In der weltweiten Basketballszene hat sich der gebürtige Karl-Marx-Städter Torsten Loibl in den vergangenen Jahren bei mehreren Stationen einen Namen gemacht. Dass er die Niners Chemnitz Anfang der 2000er-Jahre in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga führte und später erneut coachte, ist nur ein kleiner Teil seiner Biografie. So richtig...