Warum die Bundesliga-Floorballerinnen der Floor Fighters Chemnitz trotz ständiger Niederlagen Spaß haben

Im Sommer sind die Chemnitzerinnen in die Bundesliga aufgestiegen. Dort stehen sie auf dem letzten Tabellenrang. Fast jede Woche verlieren sie ihre Spiele zweistellig. Mut machen die jüngsten Auftritte.

Sie sind die Schießbude der Damen-Floorball-Bundesliga. Mit mickrigen zwei Pünktchen und einem Torverhältnis von 14:90 stehen die Floor Fighters Chemnitz nach neun Spieltagen auf dem letzten Tabellenrang. Sechsmal haben sie zweistellig verloren und damit zahlreiche herbe Klatschen kassiert. Eine solche sportliche Misere kann durchaus... Sie sind die Schießbude der Damen-Floorball-Bundesliga. Mit mickrigen zwei Pünktchen und einem Torverhältnis von 14:90 stehen die Floor Fighters Chemnitz nach neun Spieltagen auf dem letzten Tabellenrang. Sechsmal haben sie zweistellig verloren und damit zahlreiche herbe Klatschen kassiert. Eine solche sportliche Misere kann durchaus...