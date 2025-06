Warum die Chemnitzer Erfolgsturnerinnen Lea Quaas und Karina Schönmaier bewusst auf den Bundesliga-Wettkampf verzichten

Der TSV Tittmoning-Chemnitz will seine Führung im nationalen Wettbewerb verteidigen. Wer dabei statt den EM-Medaillengewinnerinnen im Fokus stehen wird und wie es derzeit am Bundesstützpunkt aussieht.

Erfahrungen sammeln, sich entwickeln, Verantwortung übernehmen – es sind diese Punkte, die Trainerin Tatjana Bachmayer neben den rein sportlichen Ergebnissen wichtig sind, wenn die Turnerinnen des TuS Chemnitz-Altendorf in der Turn-Bundesliga an die Geräte gehen. In der tritt der Verein seit Jahren als TSV Tittmoning-Chemnitz an und...