Was der Chemnitzer Rennrodler Timon Grancagnolo Olympiasieger Max Langenhan nachmachen will

Als Neunter beendete der 22-Jährige sein Debüt auf der Olympischen Bühne. Welche besonderen Momente er aus Italien mitnimmt und wie er vor Ort ganz unbewusst für einen Lacher sorgte.

Es ist das, was gemeinhin als Marmeladenglasmoment beschrieben wird: Ein Erlebnis, das man für die Zukunft und vielleicht schwierigere Zeiten konservieren möchte. Genau so eine Szene brannte sich am Samstagabend im Kopf von Rennrodler Timon Grancagnolo ein. Als er im zweiten Lauf des olympischen Einsitzerwettbewerbs der Männer durch die...