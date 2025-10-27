Wasserball-Comeback: So ist der Schwimmclub Chemnitz in die Bundesliga zurückgekehrt

Dank zahlreicher Spenden sind die Frauen des SCC zurück im Oberhaus. Für das extrem junge Team ist das eine Herausforderung.

Eine Hälfte des Teams verabschiedete sich aufgrund der Ausbildung oder des Studiums von der Mannschaft. Die andere Hälfte war schlichtweg zu jung. Gut drei Jahre ist es her, dass sich der SC Chemnitz aus genannten Gründen aus dem deutschen Oberhaus des Frauenwasserballs zurückzog und damit nur noch ganz selten Spiele bestritt – bis zuletzt,...