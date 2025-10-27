Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Action auch im Training des SC Chemnitz. Hier wird versucht, Kapitänin und Junioren-Nationalspielerin Clara Straach am Wurf zu hindern.
Action auch im Training des SC Chemnitz. Hier wird versucht, Kapitänin und Junioren-Nationalspielerin Clara Straach am Wurf zu hindern.
Chemnitz
Wasserball-Comeback: So ist der Schwimmclub Chemnitz in die Bundesliga zurückgekehrt
Redakteur
Von Paul Steinbach
Dank zahlreicher Spenden sind die Frauen des SCC zurück im Oberhaus. Für das extrem junge Team ist das eine Herausforderung.

Eine Hälfte des Teams verabschiedete sich aufgrund der Ausbildung oder des Studiums von der Mannschaft. Die andere Hälfte war schlichtweg zu jung. Gut drei Jahre ist es her, dass sich der SC Chemnitz aus genannten Gründen aus dem deutschen Oberhaus des Frauenwasserballs zurückzog und damit nur noch ganz selten Spiele bestritt – bis zuletzt,...
