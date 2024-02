Wie das Chemnitzer Schwimm-Ass Stev Theloke die Senioren-WM in Doha erlebte

Nach seiner Krebsdiagnose 2020 war alles ungewiss. Der Sport half dem 2,02-Meter-Hünen aus dem Tief. Vier Jahre später ist er zu Tränen gerührt.

Seine Schwimmbrille ließ Stev Theloke mal lieber etwas länger auf, nachdem eine „2“ auf der Anzeigetafel hinter seinem Namen aufleuchtete. Die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften der Senioren in Doha war kein Edelmetall, das der Chemnitzer einfach mal so mitnimmt nach vielerlei Mühen. Die Besonderheit lag natürlich in der...