Wieder ist ein Team besser: Volleyballerinnen des Chemnitzer VV beenden starke Saison (wohl) erneut nur auf Rang zwei

Drei Spiele stehen für die Mannschaft in der Regionalliga noch an. Es geht unter anderem gegen den Tabellenführer, gegen den der CVV noch eine Rechnung begleichen will.

Ein bisschen ist es schon zum Verzweifeln. Da spielen die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV im zweiten Jahr in Folge eine starke Saison – und doch gibt es wieder dieses eine Team, das einfach besser ist. In der vergangenen Spielzeit war das der Dresdner SSV, der die Regionalliga Ost souverän vor dem CVV gewann. In diesem Jahr nun ist der VSV...