14-Jährige will wieder die Jungs aufmischen

Zur Superbike-WM in Assen startet am Wochenende auch der Northern Talent Cup in die Saison 2025. Eine junge Hohndorferin gehört zu den Favoriten – auch wenn sie sich selbst bescheidener gibt.

Nachdem Anina Urlaß im vergangenen Jahr wegen ihres noch zu geringen Alters erst kurz vor Saisonende in den Northern Talent Cup (NTC) hineinschnuppern konnte, mischt sie in diesem Jahr von Beginn an mit. Nach den offiziellen Testfahrten vor knapp zwei Wochen in Oschersleben wird es an diesem Wochenende ernst. Im niederländischen Assen werden die... Nachdem Anina Urlaß im vergangenen Jahr wegen ihres noch zu geringen Alters erst kurz vor Saisonende in den Northern Talent Cup (NTC) hineinschnuppern konnte, mischt sie in diesem Jahr von Beginn an mit. Nach den offiziellen Testfahrten vor knapp zwei Wochen in Oschersleben wird es an diesem Wochenende ernst. Im niederländischen Assen werden die...