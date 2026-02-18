MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jan Hochscheidt, Marvin Stefaniak oder Pascal Testroet (von links): Wie hoch steht welches Veilchen in der Gunst der weiblichen Fans?
Jan Hochscheidt, Marvin Stefaniak oder Pascal Testroet (von links): Wie hoch steht welches Veilchen in der Gunst der weiblichen Fans? Bild: Sven Sonntag/Collage Freie Presse
Jan Hochscheidt, Marvin Stefaniak oder Pascal Testroet (von links): Wie hoch steht welches Veilchen in der Gunst der weiblichen Fans?
Jan Hochscheidt, Marvin Stefaniak oder Pascal Testroet (von links): Wie hoch steht welches Veilchen in der Gunst der weiblichen Fans? Bild: Sven Sonntag/Collage Freie Presse
Aue
80 Jahre Erzgebirge Aue: Wer ist der attraktivste Veilchenkicker aller Zeiten?
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Haarfarbe und Figur oder Charakter und Ausstrahlung: Sexy kann einen Fußballer so manche Eigenschaft machen. Und beim FCE? „Freie Presse“ richtet eine kleine Umfrage an die weiblichen Fans.

Attraktivität ist wie so vieles natürlich immer Ansichtssache: Was der eine oder die eine am anderen mag, gefällt dem nächsten gar nicht. Die Haarfarbe zum Beispiel oder die Figur. Und bei Fußballern? Zählt allein das Äußere? Oder spielen bei den Sympathien der weiblichen Fans auch und vor allem – oder vielleicht auch gar nicht –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Heidenheim-Boss mit klarem Bekenntnis auch bei Abstieg
Der 1. FC Heidenheim und sein Vereinschef Holger Sanwald erleben eine sportlich schwere Zeit.
Die Lage des 1. FC Heidenheim im Bundesliga-Keller ist prekär. Doch auch bei einem Abstieg würde Clubchef Sanwald nicht das machen, was sonst woanders in solchen Fällen oft passiert.
30.01.2026
2 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen laden Nachwuchskicker zu offenem Sichtungsturnier ein
Ein offenes Sichtungsturnier für Nachwuchsfußballer findet Ende Februar bei den Veilchen statt.
Gesucht werden beim FCE Fußballtalente des Jahrgangs 2017. Denn die neue Mannschaft der Altersklasse U 10 braucht noch Verstärkung.
Anna Neef
06:00 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue: Frauenpower im Kumpelverein – und was die neue Führungsriege alles plant
Beim 1. Girls-Cup unter Regie des FC Erzgebirge bekam es Veilchen Stella Meyer (am Ball) vom Team FCE lila auch mit ihrer Vereinskollegin Mira Kasper (rechts) vom Team FCE weiß zu tun.
Die Abteilung Frauenfußball des FCE hat sich neu formiert und viel vor. Erstes sichtbares Zeichen war eine Turnierpremiere für B-Juniorinnen. Bis Sommer soll in der U 23 ein ganz neues Team entstehen.
Anna Neef
08:00 Uhr
2 min.
Sie wandern wieder: Auf den Straßen auf Kröten achten
Gefährliche Reise: Jedes Jahr sterben Tausende Amphibien auf Straßen während ihrer Wanderung zu den Laichgewässern.
Steigen nach dem Winter die Temperaturen, machen sich in feuchten Nächten Kröten, Frösche und Molche auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Autofahrer sollten auch im eigenen Interesse vorsichtig sein.
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
Mehr Artikel