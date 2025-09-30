Abstieg und Personalumbruch: Wo steht das Auer Juniorteam jetzt?

Aue
Die Handballer des EHV II sind wieder Teil der Oberliga Sachsen. Und der Saisonauftakt verlief anders, als es mancher vielleicht vermutet hat.
Fluktuation ist in Perspektivmannschaften nichts Ungewöhnliches. Deshalb herrscht auch im Auer Juniorteam des Handball-Drittligisten EHV Aue ein reges Kommen und Gehen. Doch diesen Sommer war das Ausmaß größer als bisher. Zahlreiche Spieler verließen das Team oder den Verein. Deshalb stand Trainer Marco Diener am 1. Spieltag zuhause gegen den...
