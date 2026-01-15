MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schönheider Wölfe genießen am Sonnabend Heimvorteil gegen Niesky.
Die Schönheider Wölfe genießen am Sonnabend Heimvorteil gegen Niesky. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Die Schönheider Wölfe genießen am Sonnabend Heimvorteil gegen Niesky.
Die Schönheider Wölfe genießen am Sonnabend Heimvorteil gegen Niesky. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Aue
Alles für den Titel: Eishockey-Wölfe verpflichten Allrounder mit Bundesligaerfahrung
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

90 Jahre Eishockey werden dieses Jahr in Schönheide gefeiert. Der örtliche Regionalligist hegt umso größere Titelambitionen. Das untermauert der Verein auch personell.

Mehrere Langzeitverletzte – das kann im Eishockeysport schon mal passieren und eine Mannschaft ausbremsen. Die Schönheider nehmen diesen Umstand nicht einfach hin. Sie wollen in der Regionalliga Ost mehr denn je den Titel erringen. Im Jubiläumsjahr „90 Jahre Eishockey“ will sich die Mannschaft aus der erzgebirgischen Gemeinde die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab
Der wohl älteste aktive Konzertmeister Deutschlands, der 89-jährige Eberhard Viehweger, wurde von den Gästen des Neujahrsempfangs in Werdau mit stehenden Ovationen gefeiert.
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Annegret Riedel
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
01.01.2026
3 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge starten als Favorit - und mit prickelnden Neujahrsgrüßen
Wölfe-Coach Sven Schröder (r.) hat auch für die Partie gegen Dresden einen klaren Plan. Schönheide startet als Favorit ins neue Jahr.
Der Spitzenreiter der Regionalliga Ost hat am Sonnabend den ESC Dresden zu Gast. Für Schönheide zählt zuhause nur ein Sieg. Die weiblichen Fans können sich auf eine Überraschung freuen.
Anna Neef
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
11.01.2026
3 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge holen Stürmer zurück – so lief sein Comeback
Die Unterstützung zahlte sich aus: Zwei Wölfe-Fanbusse rollten nach Lauterbach.
In Lauterbach ist Regionalligist Schönheide gefordert gewesen. Damit gastierte der Zweite beim Dritten. In den Reihen der Gäste setzte ein Rückkehrer ein Ausrufezeichen.
Anna Neef
Mehr Artikel