Alles für den Titel: Eishockey-Wölfe verpflichten Allrounder mit Bundesligaerfahrung

90 Jahre Eishockey werden dieses Jahr in Schönheide gefeiert. Der örtliche Regionalligist hegt umso größere Titelambitionen. Das untermauert der Verein auch personell.

Mehrere Langzeitverletzte – das kann im Eishockeysport schon mal passieren und eine Mannschaft ausbremsen. Die Schönheider nehmen diesen Umstand nicht einfach hin. Sie wollen in der Regionalliga Ost mehr denn je den Titel erringen. Im Jubiläumsjahr „90 Jahre Eishockey“ will sich die Mannschaft aus der erzgebirgischen Gemeinde die...