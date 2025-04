Alles oder nichts: Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge zuhause unter Zugzwang

Nach der Niederlage am Freitag bei FASS Berlin kann die Finalrunde für den Regionalligisten aus Schönheide schon diesen Sonntag zu Ende sein. Nur ein Heimsieg kann dem Team jetzt noch helfen.

Den psychologischen Vorteil haben sich die Akademiker gesichert: Anders als noch in der Vorwoche unterlagen die Schönheider Wölfe am Freitag bei FASS Berlin mit 5:8 (0:1/3:5/2:2). Damit gerieten sie in der „Best of five“-Finalserie im dritten Spiel mit 1:2 ins Hintertreffen und erhöhten für sich selbst den Druck fürs letzte Heimspiel der...