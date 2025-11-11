Annaberger Kraftsportler sorgen für Edelmetall-Flut in Dresden

Annaberg
Bei den Sachsenmeisterschaften im Kraftdreikampf haben die Erzgebirger abgeräumt. Fünf Titel und mehrere Rekorde lautet die stolze Bilanz.
Bei den Sächsischen Meisterschaften im Kraftdreikampf – Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben – in Dresden haben die Athleten des Annaberger Kraftsportclubs erneut abgeräumt. Insgesamt fünf Titel und mehrere Sachsenrekorde standen nach zwei Wettkampftagen in der Landeshauptstadt, in der über 100 Kraftsportler aller Alters- und...
