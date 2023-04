Annaberger laden zum letzten Heimspiel ein

Das wird ein Spiel mit Biss. Zumindest suggeriert das der Gegner, denn mit den Rodewischer Wölfen kommen Vogtländer in die Silberlandhalle, die es dem HC Annaberg-Buchholz zeigen wollen. Anpfiff für diese Begegnung in der Handball-Bezirksklasse ist am Sonnabend, 16 Uhr.