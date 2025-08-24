Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Annaberger Aaron Küttner (links) im Duell mit Kenny Daniel Hoyer bereitete das 4:0 vor.
Der Annaberger Aaron Küttner (links) im Duell mit Kenny Daniel Hoyer bereitete das 4:0 vor. Bild: Thomas Fritzsch
Der Annaberger Aaron Küttner (links) im Duell mit Kenny Daniel Hoyer bereitete das 4:0 vor.
Der Annaberger Aaron Küttner (links) im Duell mit Kenny Daniel Hoyer bereitete das 4:0 vor. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Annaberger Landesklasse-Kicker kommen ins Rollen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen Aufsteiger Oelsnitz lieferte der VfB eine souveräne Vorstellung ab. Vom Trainer gab es Lob, auch wenn ein Manko bleibt.

Dank eines 4:1-Siegs gegen den Oelsnitzer FC rangieren die Annaberger Fußballer nach zwei Spieltagen auf Platz 4 der Landesklasse West. Gegenüber der Vorwoche, als der VfB das Pokalspiel bei Fortuna Plauen 3:1 gewann, konnte Lars Walther eine Steigerung ausmachen. „Wir haben uns den Gegner von Anfang an zurechtgelegt und diesmal auch relativ...
