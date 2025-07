Annaberger Sachsenklasse-Fußballer schwitzen für die neue Saison – und suchen einen Testspielgegner

Nach dem Urlaub steht für die Kicker des VfB am 11. Juli der Trainingsauftakt im Kalender. An neue Gesichter wird sich Coach Lars Walther nicht gewöhnen müssen.

Bald sind die süßen Tage des Nichtstuns für die Fußballer des VfB Annaberg vorbei. Denn am 11. Juli ruft Coach Lars Walther seine Elf erstmals in der neuen Saison zusammen, um den Trainingsauftakt zu vollziehen und die Vorbereitung auf die anstehende Meisterschaft in der Sachsenklasse bestmöglich vorzubereiten.