Auch ohne Promis ein Erfolg

Das diesjährige Erzgebirgsmeeting in Gelenau ist nicht so hochkarätig besetzt gewesen, wie es eigentlich sein sollte. Grund: parallele Wettkämpfe. "Auch der Männertag und das damit verbundene lange Wochenende, das viele für einen Kurzurlaub nutzen, spielte uns nicht gerade in die Karten", sagt Mitorganisator Martin Salanga vom...