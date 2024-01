Aue-Fanclub setzt sich für Talente ein

Fußball: Verein richtet zweitägiges Turnier aus

Der Aue-Fanclub "Ehre der Wismut" mit Sitz in Stützengrün richtet am Wochenende das zweite Mal ein großes Nachwuchsturnier unter dem Hallendach aus. Los geht es diesen Sonnabend ab 9 Uhr. Dann jagen in der Auer Neustadt-Halle zunächst sieben D-Jugend-Mannschaften dem runden Leder nach.