Aue gelingt Wiederaufstieg

So sehen Sieger aus: Nach dem 27:24 gegen Hildesheim Ende Mai sind die Handballer des EHV Aue in Feierlaune gewesen. Nach einer Drittliga-Saison samt Aufstiegsrunde - alles ohne Niederlage - hatten sie unter Trainer Stephan Just den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Das war erklärtes Ziel von Mannschaft und Verein. Prekär...