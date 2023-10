Aue verschiebt die Anwurfzeit

Die Fans sind ein wichtiger Rückhalt für die Zweitliga-Handballer des EHV Aue. Noch viel mehr nach dem verkorksten Saisonstart mit fünf Niederlagen in Folge, die die Erzgebirger am Ende der Tabelle festheften. Die ersten Zähler wollen Jakob-Jannis Leun - im Bild beim Auswärtsdebakel in Dormagen - und sein Team diesen Sonnabend einfahren, um...