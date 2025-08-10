Auer Handballer holen sich an der Ostsee den letzten Schliff für den Saisonstart

Aue
Neuerdings gibt es die Tickets für die Heimspiele des EHV Aue auch online. Der Drittligist geht in die Schlussphase der Saisonvorbereitung. Auf traditionellen Wegen.
So langsam wird es ernst für die Handballer des EHV Aue. Noch zwei Wochen sind es für den Drittligisten aus dem Erzgebirge bis zum Saisonstart. Diesem fiebern auch die Fans entgegen. Und können sich ihre Tickets für die Heimspiele in der Lößnitzer Erzgebirgshalle neuerdings online sichern.
