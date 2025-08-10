Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rückkehrer Kevin Roch (M.) und der EHV Aue machen sich im Trainingslager an der Ostsee für den Saisonstart fit.
Rückkehrer Kevin Roch (M.) und der EHV Aue machen sich im Trainingslager an der Ostsee für den Saisonstart fit. Bild: Ralf Wendland
Rückkehrer Kevin Roch (M.) und der EHV Aue machen sich im Trainingslager an der Ostsee für den Saisonstart fit.
Rückkehrer Kevin Roch (M.) und der EHV Aue machen sich im Trainingslager an der Ostsee für den Saisonstart fit. Bild: Ralf Wendland
Aue
Auer Handballer holen sich an der Ostsee den letzten Schliff für den Saisonstart
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neuerdings gibt es die Tickets für die Heimspiele des EHV Aue auch online. Der Drittligist geht in die Schlussphase der Saisonvorbereitung. Auf traditionellen Wegen.

So langsam wird es ernst für die Handballer des EHV Aue. Noch zwei Wochen sind es für den Drittligisten aus dem Erzgebirge bis zum Saisonstart. Diesem fiebern auch die Fans entgegen. Und können sich ihre Tickets für die Heimspiele in der Lößnitzer Erzgebirgshalle neuerdings online sichern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16.07.2025
3 min.
EHV Aue: Erzgebirger mit besonderer Mission in Böhmisch Wiesenthal – und vor ihrem ersten Test
Francisco Pereira und seine Mitspieler vom EHV Aue haben die ersten Trainingseinheiten mit Trainer Uwe Jungandreas absolviert. Es folgt ein Testspiel in Glauchau.
Der Drittligist ist diesen Donnerstag das erste Mal unter Neu-Coach Uwe Jungandreas im Spielmodus zu erleben. Der HC Glauchau/Meerane freut sich auf die Handball-Prominenz.
Anna Neef
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
08.08.2025
4 min.
EHV Aue mit erstem Test gegen Liga-Konkurrenz und „spürbaren Veränderungen im Team“
Aues Sergi Ala Sanchez zeigte sich mit fünf Toren auch gegen Leipzig II ziemlich treffsicher.
Gegen die Reserve des SC DHfK Leipzig müssen die Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge in der Staffel Nordost bald Farbe bekennen. Ein erstes Abtasten gab es jetzt schon. Nun folgt ein Höhepunkt für die Fans.
Anna Neef
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel