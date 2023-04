Auer Talente angeln sich 18 Medaillen

23 Veilchenschwimmer sind am Wochenende bei der Bezirksmeisterschaft in Zwickau ins Becken gegangen. Mit einer Ausbeute von 18 Medaillen in der Jahrgangswertung zeigte sich das Trainerteam Ines Kuss und Philipp Epperlein vom FC Erzgebirge Aue sehr zufrieden.