Auf der Jagd nach dem „Bauerndiplom“: Schach-Schnupperkurs für Ferienkinder im Erzgebirge

Der Schachclub Annaberg-Buchholz will Mädchen und Jungen ab sechs Jahre in die Geheimnisse des Spiels der Könige einweihen. Los geht es am Montag.

Schach für Anfänger – ein dreitägiger Grundlagenkurs für Ferienkinder ab sechs Jahre steht nächste Woche auf dem Programm im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Von Montag, 21. Juli bis Mittwoch, 23. Juli, jeweils 10 bis 12 Uhr, bietet der Schachclub 1865 Annaberg-Buchholz das kostenfreie Schnupperseminar für Mädchen und Jungen...