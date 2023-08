Auftaktsieg versüßt Debüt bei der WM

Bei der ersten Weltmeisterschaft ihrer jungen Karriere hat sich Gerda Barth (Foto) vom FC Erzgebirge Aue gut in Szene gesetzt. Das Turnier der U 20 in Jordanien begann für die 20-Jährige aus Schneeberg-Griesbach erfolgreich: Im 65-Kilogramm-Limit gelang ihr am Donnerstag gegen die Serbin und EM-Dritte Masa Perovic ein knapper...