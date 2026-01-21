Annaberg
Nur noch knapp drei Wochen sind es, dann will sich die Rodlerin in Italien ihren Medaillentraum erfüllen. Woran sie bis dahin arbeitet und wie sie das Flair der Spiele genießen will.
Im eigenen Bett schlafen, alle Wege blind kennen, Kraft tanken in den eigenen vier Wänden und der gewohnten Umgebung – der Weltcupkalender der Rennrodler meint es in dieser Saison sehr gut mit Julia Taubitz. Denn bevor es Anfang Februar bei den Olympischen Winterspielen in Italien ernst wird, gastiert die Weltelite ausgerechnet gleich doppelt...
