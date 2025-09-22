Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Kampf von Erik Wagner nutzte Gelenaus Trainer Björn Lehnert die Gelegenheit, einen Videobeweis einzufordern.
Im Kampf von Erik Wagner nutzte Gelenaus Trainer Björn Lehnert die Gelegenheit, einen Videobeweis einzufordern. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Bei Gelenauer Heimsieg: Videobeweis jetzt auch auf der Ringermatte
Von Andreas Bauer
Im Fußball ist der VAR ein heiß diskutiertes Thema, jetzt soll die moderne Technik auch in der Regionalliga der Ringer helfen. Und der amtierende Meister machte gleich mal Gebrauch davon.

Die letzte Minute hatte im Kampf zwischen Erik Wagner und Armen Mahakian gerade begonnen, da sahen die Zuschauer dieses Regionalliga-Vergleichs zwischen den Ringern der WKG Gelenau/Markneukirchen II und des RC Germania Potsdam einen kleinen roten Ball auf die Matte fliegen. „Eigentlich müsste es laut Regelwerk ein Würfel sein, aber ganz so...
Mehr Artikel