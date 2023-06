Bereits zur Pause alles klargemacht

Für die Fußballerinnen des FSV Motor Marienberg ist das Finale des Erzgebirgspokals in Thalheim eine schmerzhafte Erfahrung gewesen. Mit 0:12 kamen die Motor-Damen, die in der Erzgebirgsliga Platz 4 belegten, gegen den Meister SV Affalter unter die Räder. Dies bescherte dem SVA den vierten Pokalsieg in Folge. Schon beim Gang in...