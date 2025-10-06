Besser Dartspielen mit Gabriel Clemens

Vor zwei Jahren zog der Saarländer sensationell ins WM-Halbfinale ein. Ende Oktober ist der 42-Jährige in Jahnsdorf zu Gast – und gibt Hobbyspielern Tipps.

Fast zwei Jahre ist es her, seit ein Industriemechaniker aus dem Saarland die Welt des Dartsports auf den Kopf stellte. Als erstem und bislang einzigem Deutschen war es Gabriel Clemens Ende 2023 im Londoner „Ally Pally“ gelungen, ins Halbfinale einer Weltmeisterschaft einzuziehen. Der sensationelle Coup machte den heute 42-Jährigen auch weit...