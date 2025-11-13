Billardkegler vom FC Erzgebirge geben sich keine Blöße - und empfangen jetzt den direkten Verfolger

Die Veilchen haben diese Saison viel vor. Sie wollen aufsteigen – und liegen bisher gut im Plan. Nun folgt ein Spitzenspiel.

Eine der weißen Westen ist futsch. Und das war die der Gegner des FCE Aue. Die Billardkegler der Veilchen haben die Tabellenführung gegen die bis dahin ebenso ungeschlagene SG Chemnitz/Weißbach mit 962:845 verteidigt. „Eine eindrucksvolle Leistung", sagte Jens Schwarz von den Lila-Weißen. Denn alle sechs Auer, auch Nachwuchstalent Vincent...