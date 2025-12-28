MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ruben Albusberger (l.), hier noch im Trikot des SV Auerhammer, ist mit 22 Toren der erfolgreichste Torschütze im erzgebirgischen Fußball.
Ruben Albusberger (l.), hier noch im Trikot des SV Auerhammer, ist mit 22 Toren der erfolgreichste Torschütze im erzgebirgischen Fußball. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Ruben Albusberger (l.), hier noch im Trikot des SV Auerhammer, ist mit 22 Toren der erfolgreichste Torschütze im erzgebirgischen Fußball.
Ruben Albusberger (l.), hier noch im Trikot des SV Auerhammer, ist mit 22 Toren der erfolgreichste Torschütze im erzgebirgischen Fußball. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Aue
Bockauer und Gornsdorfer Stürmer stecken selbst Harry Kane locker in die Tasche
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besonders erfolgreiche Spieler, torreiche Duelle, neue Zuschauerrekorde und das fairste Team im Kreis: Die „Freie Presse“ hat sich durch die Statistiken gewühlt und Interessantes zu Tage gefördert.

Zahlen, Zahlen und noch mehr Zahlen: Will man einen Blick zurück auf das Geschehen im Kreisfußball werfen, lohnt sich ein Blick auf die Statistiken. Die „Freie Presse“ hat diesen Blick gewagt und dabei manch interessantes Detail entdeckt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
11.12.2025
2 min.
Die jüngsten Kicker eröffnen die Saison unterm Dach: Wer siegt diesmal beim Erzgebirgs-Hallencup?
Unterm Hallendach rollt ab dem Wochenende wieder der Ball.
Kaum sind die Fußballplätze im Erzgebirge in den Winterschlaf geschickt, beginnt die Hallensaison. Am Wochenende sorgt der Nachwuchs für den Auftakt in einem prall gefüllten Terminkalender.
Frank Grunert
14.10.2025
3 min.
Fußball: Favoritensterben im Erzgebirgspokal geht weiter
Der FSV Blau-Weiß Schwarzenberg (mit Frank Mußmacher, r.) ist einer der Erzgebirgsligisten, die im Achtelfinale die Segel streichen mussten. Tilman Vocks und Ehrenfriedersdorf bedeuteten die Endstation für den FSV.
Auch im Achtelfinale hat es wieder einige höherklassige Teams erwischt, der Großteil der Viertelfinalisten kommt aus der Kreisliga. Komplett ist das Feld aber noch nicht.
Frank Grunert
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
20:09 Uhr
1 min.
Wieder ein Cruyff bei Ajax?: Jordi soll Direktor werden
Soll in Amsterdam übernehmen: Jordi Cruyff. (Archivbild)
Johan Cruyff ist eine Legende bei Ajax Amsterdam. Nun soll sein Sohn als Funktionär übernehmen.
Mehr Artikel