Bockauer und Gornsdorfer Stürmer stecken selbst Harry Kane locker in die Tasche

Besonders erfolgreiche Spieler, torreiche Duelle, neue Zuschauerrekorde und das fairste Team im Kreis: Die „Freie Presse“ hat sich durch die Statistiken gewühlt und Interessantes zu Tage gefördert.

Zahlen, Zahlen und noch mehr Zahlen: Will man einen Blick zurück auf das Geschehen im Kreisfußball werfen, lohnt sich ein Blick auf die Statistiken. Die „Freie Presse" hat diesen Blick gewagt und dabei manch interessantes Detail entdeckt.