Boliden wirbeln reichlich Staub auf

Bereits zum 16. Mal wird am Wochenende in Seiffen reichlich Staub aufgewirbelt. "Wir rechnen mit etwa 70 Fahrzeugen", erklärt Chef-Organisator Sven Hetzel mit Blick auf das Crash-Car-Rennen der "Crash Dukes", bei dem in acht verschiedenen Klassen um Trophäen gekämpft wird.