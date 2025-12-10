Crottendorfer Rallye-Pilot wechselt 2026 den fahrbaren Untersatz

Carsten Mohe setzt 2026 auf den Porsche 911 Rally GT. Nach Erfolgen mit dem Renault Clio folgt nun eine neue Herausforderung. Welche Änderungen bedeutet diese Entscheidung?

Nach seinem Erfolg mit seinem Renault Clio Rally3 bei der Deutschen Rallye-Meisterschaft sorgt der Crottendorfer Rallyepilot Carsten Mohe zusammen mit Beifahrerin Andrea Lieber im neuen Jahr für das nächste Highlight. Denn das erfolgreiche Rennduo sattelt für die kommende Saison auf einen Porsche 911 Rally GT um.