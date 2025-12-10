MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bislang waren Carsten Mohe und Andrea Lieber in ihrem Clio bei der Deutschen Rallye-Meisterschaft am Start.
Bislang waren Carsten Mohe und Andrea Lieber in ihrem Clio bei der Deutschen Rallye-Meisterschaft am Start. Bild: Sascha Dörrenbacher
Bislang waren Carsten Mohe und Andrea Lieber in ihrem Clio bei der Deutschen Rallye-Meisterschaft am Start.
Bislang waren Carsten Mohe und Andrea Lieber in ihrem Clio bei der Deutschen Rallye-Meisterschaft am Start. Bild: Sascha Dörrenbacher
Annaberg
Crottendorfer Rallye-Pilot wechselt 2026 den fahrbaren Untersatz
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Carsten Mohe setzt 2026 auf den Porsche 911 Rally GT. Nach Erfolgen mit dem Renault Clio folgt nun eine neue Herausforderung. Welche Änderungen bedeutet diese Entscheidung?

Nach seinem Erfolg mit seinem Renault Clio Rally3 bei der Deutschen Rallye-Meisterschaft sorgt der Crottendorfer Rallyepilot Carsten Mohe zusammen mit Beifahrerin Andrea Lieber im neuen Jahr für das nächste Highlight. Denn das erfolgreiche Rennduo sattelt für die kommende Saison auf einen Porsche 911 Rally GT um.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
15:05 Uhr
2 min.
BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung
Der BGH hat eine Klausel in einer fondsgebundenen Riester-Versicherung geprüft. (Symbolbild)
Durch eine einseitige Vertragsklausel wurden Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligt, kritisiert der BGH. Das Urteil könnte Folgen für eine Million Versicherungsverträge haben.
03.11.2025
3 min.
Crottendorfer Rallye-Duo gelingt perfekte Saison
Auch bei der Lausitz Rallye gelang Carsten Mohe und Andrea Lieber in ihrem Clio der Tagessieg.
Auch im sechsten Lauf der Deutschen Rallye Meisterschaft haben Carsten Mohe und Andrea Lieber den Tagessieg in ihrer Klasse eingefahren. Trotzdem waren sie ausnahmsweise mal nicht die Schnellsten.
Frank Grunert
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
30.09.2025
3 min.
Erzgebirgisches Duo rast vorzeitig zum Titel in der Deutschen Rallye-Meisterschaft
Auch bei der Rallye Stemweder Berg war das erzgebirgische Duo um Carsten Mohe und Andrea Lieber in der RC3-Kategorie wieder am schnellsten unterwegs.
Mit dem sechsten Sieg im sechsten Lauf haben sich Carsten Mohe und Andrea Lieber aus Crottendorf bereits vor dem Finale zu den Champions gekrönt. Der Erfolg ist ein Puzzle aus vielen Teilen.
Frank Grunert
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
Mehr Artikel