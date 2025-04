Crottendorfer Schwimmer sind wieder die Schnellsten

Beim Wettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ traten acht Grundschulen gegeneinander an. Sie zeigten bemerkenswerte Leistungen, obwohl viele erst vor kurzem das Schwimmen gelernt haben.

Reges Treiben gab es beim Wettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ im Schwimmen, der vor kurzem in der Schwimmhalle Atlantis in Annaberg-Buchholz ausgetragen wurde. Acht Grundschulen kämpften in der Wettkampfklasse V um die Medaillen und den Einzug ins Regionalfinale.